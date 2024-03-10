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BBC

إعلام عبري: تقديرات الجيش هي أن القتال بخانيونس سينتهي خلال أيام أو أسبوع

10:29 م الأحد 10 مارس 2024

توغل جنود الاحتلال في غزة

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مصراوي

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، تصريحات يشيرون فيها إلى أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي أن القتال في خان يونس سينتهي خلال أيام إلى أسبوع.

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى تفكيك لواء خان يونس، لافتة إلى أن قوات خاصة ستبقى للبحث عن الأسرى وقادة حماس.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قالت نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قوله إن جيش الاحتلال سيدخل إلى رفح جنوبي غزة، لافتا إلى أن الخط الأحمر بالنسبة لحكومته هو عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر.

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما 6 أو 4 أسابيع.

وصرح نتنياهو بأنه لا يرى أي اختراق في المفاوضات، مؤكدا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون إطلاق سراح الأسرى.

وكشف رئيس حكومة الاحتلال أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر لا تريد أن ترى دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه سيعيد مواطنيه إلى بيوتهم في الشمال سواء بالوسائل العسكرية أو الدبلوماسية.

حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي خان يونس

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