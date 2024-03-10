إعلام عبري: نتنياهو طرح على بايدن فكرة إيصال المساعدات لغزة بحرًا أواخر أكتوبر

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول رفيع، اليوم الأحد، قوله إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن في 22 أكتوبر فكرة إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر.

وأوضح المسؤول الرفيع كذلك، أن نتنياهو طرح على الرئيس القبرصي فكرة المساعدات عبر البحر في 31 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن نتنياهو اقترح على بايدن في 19 يناير تشكيل فريق لتفتيش المساعدات في قبرص.

وأكد نتنياهو في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إيصال المساعدات بحرا إلى غزة فكرته، زاعما أنه لا توجد مجاعة في القطاع