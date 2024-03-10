إعلان

BBC

إعلام عبري: نتنياهو طرح على بايدن فكرة إيصال المساعدات لغزة بحرًا أواخر أكتوبر

10:28 م الأحد 10 مارس 2024

جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول رفيع، اليوم الأحد، قوله إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن في 22 أكتوبر فكرة إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر.

وأوضح المسؤول الرفيع كذلك، أن نتنياهو طرح على الرئيس القبرصي فكرة المساعدات عبر البحر في 31 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن نتنياهو اقترح على بايدن في 19 يناير تشكيل فريق لتفتيش المساعدات في قبرص.

وأكد نتنياهو في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إيصال المساعدات بحرا إلى غزة فكرته، زاعما أنه لا توجد مجاعة في القطاع

مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بايدن

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: تقديرات الجيش هي أن القتال بخانيونس سينتهي خلال أيام أو أسبوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

خاص| سمية الخشاب تقاضي رامز جلال بسبب إصابتها في برنامجه رامز جاب من الأخر
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على جميع القنوات
رمضان الثلاثاء في 8 دول.. الهلال فيها لن يظهر اليوم