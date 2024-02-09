إيران: الاحتلال يجر واشنطن لمستنقع حرب بالمنطقة

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية في قطاع غزة لا تزال إسرائيل لم تحقق أيا من أهداف الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي، أن قادة المقاومة في فلسطين ولبنان قاموا بعملهم بكل بصيرة، موضحًا أن إيران ستستمر في دعمها القوي للمقاومة ولبنان.

وأكد أن طهران قالت لواشنطن إن عليها ألا تدعم إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يعمل على جر الولايات المتحدة إلى مستنقع حرب في المنطقة.