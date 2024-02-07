من 3 مراحل.. هدنة طويلة وإعادة إعمار المستشفيات في مسودة حماس لصفقة الأسرى

كتب- محمد صفوت:

رغم عدم صدور أي تصريحات رسمية عن رد حماس على مقترح الهدنة، التي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها ستسلم ردًا مكتوبًا للوسطاء مصر وقطر، لعرضه على الجانب الأمريكي، إلا أن وسائل إعلام عالمية بينها "رويترز" و"نيويورك تايمز" و"أكسيوس" كشفت عن مسودة رد حماس.

وكشفت وسائل إعلام عالمية، عن تسريبات بشأن رد حماس، الذي تسلمته مصر وقطر، وسلمته الدوحة بدورها إلى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى قطر أمس ضمن جولته الشرق أوسطية الخامسة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

في التسريبات التي نشرتها "نيويورك تايمز" يبدو أن حماس وافقت على اتفاق يتضمن 3 مراحل، تشمل إعادة إعمار وبناء المستشفيات ومخيمات اللجوء في غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل وهدنة إنسانية ستعد الأطول منذ بداية الحرب.

مسودة من 3 مراحل

تتضمن المسودة التي كشفت عنها "رويترز" و"نيويورك تايمز" عن المسودة التي تتضمن 3 مراحل، تشمل الأولى منها إعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة، وخروج قوت الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية في القطاع.

وفي نفس المرحلة من الاتفاق التي تمتد لـ 45 يومًا، تطالب حماس بتأمين إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسليم المساعدات إلى غزة.

وبحسب المسودة من الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، تقترح حماس إجراء محادثات غير مباشرة (عبر الوسطاء) مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء الحرب واستعادة الهدوء في القطاع.

كما تتضمن المسودة، مقترح لوقف مؤقت للقتال، ووقف الاستطلاع الجوي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخط الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال عملية تبادل الأسرى.

في المرحلة الثانية من رد حماس، تقترح إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المدنيين مقابل إطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، وانسحاب لكافة قوات الاحتلال من قطاع غزة.

ويعتقد أن هناك حوالي 100 أسير ما زالوا على قيد الحياة، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس تحتجز ما لا يقل عن 29 جثة للأسرى.

وبحسب المسودة، فإن المرحلة الثالثة من الاقتراح مدتها 45 يومًا يتم تبادل الجثث والرفات خلالها.

وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، كشفت قطر عن تلقيها ردًا من حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وكانت واشنطن علقت سابقًا على مقترح إسرائيلي بشأن الهدنة قائلة "الكرة في ملعب حماس"، مشيرة إلى أن الإسرائيليين طرحوا اقتراحًا.

وقبل أيام من زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط، كشفت وسائل إعلام عن أن حماس ستقدم ردًا مكتوبًا إلى مصر وقطر، بشأن الهدنة وتبادل الأسرى.