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سد النهضة.. آبي أحمد: مستعدون للتفاوض وتلبية مطالب مصر وعليهم الاستعداد لتلبية مطالبنا

06:07 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن.

وأبدى رئيس وزراء إثيوبيا استعداد بلاده للتفاوض حول السد، وتلبية مطالب مصر بأقصى ما في وسعها حسب قوله.

ووفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن رئيس الوزراء آبي أحمد أكد أيضاً على ضرورة إظهار مصر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رداً على استفسارات من مجلس النواب، حيث أشار إلى أن إثيوبيا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق، وتلبيتها بأقصى ما في وسعها.

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