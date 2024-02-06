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BBC

ترحيب إسرائيلي عقب قرار نقل سفارة الأرجنتين للقدس

05:09 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

يسرائيل كاتس

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ترحيب إسرائيلي عقب قرار نقل سفارة الأرجنتين للقدس

(مصراوي)

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بعد قراره نقل سفارة الأرجنتين في إسرائيل إلى القدس.

كما هنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير رئيس الأرجنتين على قراره عبر منصة "إكس" قائلًا "نشكر صديقنا على إعلانه نقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس".

ورحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، بقرار ميلي عقب وصوله إلى إسرائيل وإعلانه نقل سفارة بلاده للقدس.

وجاء قرار ميلي، فور وصوله إلى مطار بن جوريون حيث كان وزير الخارجية الإسرائيلي في استقباله، حيث بلغه بخطة الأرجنتين لنقل سفارتها إلى القدس.

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