"ثقوب بالهيكل".. مشاكل جديدة تفاقم أزمة طائرة بوينج 737

كتب- مصراوي

يومًا تلو الآخر تواجه شركة الطائرات الأمريكية "بوينج"، العديد من المشاكل، نظرًا لأن رحلاتها الجوية أنهت حياة المئات من ركابها، بسبب أخطاء في صناعتها للطائرات، والتي كان من آخرها، إعلان الشركة أنها ستضطر للقيام بمزيد من العمل على نحو 50 طائرة من طراز 737 ماكس لم يتم تسليمها، مما قد يؤخر بعض عمليات التسليم على المدى القريب.

وجاء هذا بعدما اكتشفت موردتها "سبيريت آيروسيستمز"، ثقبين تم حفرهما بشكل خاطئ في بعض أجسام الطائرات، إذ أكدت "بوينج"، أن هذه النتائج ردا على استفسار من "رويترز" بعدما قالت مصادر بالصناعة، إنه تم العثور على مشكلة في الثقوب المحفورة في إطار نافذة بعض الطائرات.

ومنذ انفجار سدادة باب طائرة 737 ماكس 9 في الـ5 من يناير الماضي، تعرضت الشركة للعديد من الانتقادات من قبل الجهات التنظيمية وشركات الطيران، فقالت "بوينج" آنذاك "إن إجراءات السلامة لم تتأثر وإن طائرات 737 الحالية يمكنها الاستمرار في الطيران".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بوينج"ستان ديل في رسالة إلى الموظفين في إشارة إلى آيروسيستمز، وهي المورد الوحيد لجسم الطائرة 737، "إنه في الخميس الماضي، أبلغنا أحد الموردين بعدم تطابق بعض أجسام طائرات 737، وأود أن أشكر أحد الموظفين في المورد الذي أبلغ مديره أنه ربما لم يتم حفر ثقبين وفقًا لمتطلباتنا تمامًا".

وبحسب تصريحات ديل، في رسالة نشرتها "رويترز"، "فإنه على الرغم من أن هذا الوضع المحتمل لا يمثل مشكلة فورية تتعلق بسلامة الطيران، وأن جميع طائرات 737 يمكنها مواصلة العمل بأمان، فإننا نعتقد حاليا أنه سيتعين علينا إجراء إعادة صياغة لنحو 50 طائرة لم يتم تسليمها".

بدوره قال المتحدث باسم شركة "سبيريت جو بوتشينو" لـ"رويترز" إنه كجزء من برنامج إدارة الجودة، حدد أحد أعضاء فريقها مشكلة لا تتوافق مع المعايير الهندسية، مضيفًا "نحن على اتصال وثيق مع بوينج بشأن هذا الأمر".

ولفت الرئيس التنفيذي لـ"بوينج"ستان ديل إلى أن الشركة تخطط لتخصيص عدة "أيام تصنيع" هذا الأسبوع في مصنع رينتون 737 خارج سياتل للعمل على الثقوب التي تمت محاذاتها بشكل خاطئ وإنهاء الأعمال المتميزة الأخرى. تسمح مثل هذه الأيام بإيقاف العمل العادي مؤقتًا وحضور مهام محددة دون إيقاف الإنتاج.



كما أوضح أنه في الوقت نفسه، طلبت شركة "بوينج" من مورد رئيسي، لم تحدده، وقف الشحنات حتى اكتمال المهام حسب المواصفات، مشيرًا إلى أن هذا التأخير في الشحن سيؤثر على جدول الإنتاج، لكنه سيحسن الجودة والاستقرار بشكل عام".

وبرغم إعلان شركة تصنيع الطائرات، أن الأجزاء التي تتوافق بالفعل مع المواصفات الصحيحة يمكن الاستمرار في شحنها، فإن الهيئة التنظيمية الأمريكية، أمرت "بوينج" بوضع حد لإنتاج طائرات 737 بالمعدل الحالي البالغ 38 طائرة شهريًا لفترة غير محددة بينما تعالج ثغرات الجودة، وتأجيل الزيادات في الإنتاج اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطائرات الجديدة.

وقالت مصادر في الصناعة، إن فحوصات طائرات 737 ماكس تركز على الوضع غير الملائم لثقبين في مجموعة إطار النافذة التي توفرها شركة "سبيريت"، موضحة أنه حتى يوم الجمعة، تم العثور على "عدم المطابقة" أو عيب في الجودة في 22 جسمًا من أصل 47 تم فحصها حتى تلك اللحظة، ومنتشرة بين "بوينج" و"سبيريت"، وربما تكون موجودة في بعض طائرات 737 في الخدمة.

يشار إلى أن مثل هذه التقارير عالية الجودة شائعة في مجال الطيران، لكن هذا الاكتشاف يأتي في الوقت الذي تخضع فيه شركة "بوينج" وطائرتها الأكثر مبيعًا للمجهر بعد حالة الطوارئ في خطوط ألاسكا الجوية، إذ حثت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية الشهر الماضي الموردين على تكثيف عمليات التفتيش وأخبرتهم أنه من "الضروري" استيفاء متطلبات الجودة، وذلك وفقًا لمذكرة اطلعت عليها "رويترز".