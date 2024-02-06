قتلى وجرحى في هجوم مسلح في تركيا

أنقرة- (د ب أ)

وقع اليوم الثلاثاء، هجوم مسلح أمام محكمة تشاجلايان في إسطنبول، بحسب ما أورده موقع "تركيا الآن".

وأعلن وزير الداخلية علي يرليكايا، مقتل مهاجمين اثنين وإصابة 5 أشخاص، بينهم 3 من ضباط الشرطة.

وأفادت تقارير بأن حالة أحد المصابين "خطيرة".

وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، كما تم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة، بحسب "تركيا الآن".

من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا قضائيا بشأن الحادث.