السلطات الأمريكية: مقتل ثلاثة أشخاص جراء عاصفة في كاليفورنيا

لوس أنجلوس- (د ب أ)

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في إصابة أجزاء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالشلل وأسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.

وأعلنت السلطات حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء العاصفة.

وقرب ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا، أصيب رجل بجروح جراء سقوط شجرة في فناء منزله ولقي حتفه لاحقا متأثرا بجروحه، حسبما أعلن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ساكرامنتو أمس الاثنين.

كما أصيب شخصان، أول أمس الأحد، بجروح مميتة جراء سقوط أشجار في شمال كاليفورنيا، بحسب تقارير شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتوجهت العاصفة، التي هبت في البداية في منطقة سان فرانسيسكو، جنوبا حتى وصلت إلى سانتا باربرا ولوس أنجلوس أمس الاثنين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات طينية وغمرت الطرق وشلت إمدادات الطاقة.

وذكر موقع "باور أوتدج"، أن الكهرباء انقطعت مؤقتا عن مئات الآلاف من المنازل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من هبوب رياح تصل سرعتها إلى 96 كيلومترا في الساعة.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم قد حذر بالفعل أول أمس الأحد من حدوث "عاصفة خطيرة ذات آثار خطيرة وربما تهدد الحياة" وأعلن حالة الطوارئ في عدة مناطق.