جيش الاحتلال: إصابة 27 جنديا بجروح خطيرة في حوادث عملياتية في غزة

مصراوي

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 27 جنديا بجروح خطيرة في حوادث عملياتية في قطاع غزة.

كانت هيئة البث العبرية، أفادت اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن استكمال السيطرة على خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أسبوعاً.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، انسحاب اللواء 55 مظليين في قوات الاحتياط من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن اللواء 55 أكمل مهامه في المنطقة وتم تبديله بوحدات أخرى.