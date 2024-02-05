الاحتلال ينصب برجًا عسكريا وكرفانات شمال مدينة الخليل في الضفة

كتبت: ندى محرم



أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت اليوم الإثنين، برجا عسكريا في منطقة "ظهر افطيمة" شمال الخليل في الضفة الغربية، كما وضعت كرفانات متنقلة في أراضي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة عادي.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن مئات الدونمات المزروعة بالعنب واللوزيات تحيط بالبرج والكرفانات.

وسيشكل وجود هذا البرج العسكري والكرفانات حسب وسائل الإعلام الفلسطينية، عائقا لأصحاب الأراضي من الوصول والعمل في أراضيهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ما يزيد من معاناة المواطنين والمزارعين في بيت أمر.