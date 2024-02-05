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BBC

الاحتلال ينصب برجًا عسكريا وكرفانات شمال مدينة الخليل في الضفة

06:16 م الإثنين 05 فبراير 2024

جنود الاحتلال

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كتبت: ندى محرم

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت اليوم الإثنين، برجا عسكريا في منطقة "ظهر افطيمة" شمال الخليل في الضفة الغربية، كما وضعت كرفانات متنقلة في أراضي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة عادي.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن مئات الدونمات المزروعة بالعنب واللوزيات تحيط بالبرج والكرفانات.

وسيشكل وجود هذا البرج العسكري والكرفانات حسب وسائل الإعلام الفلسطينية، عائقا لأصحاب الأراضي من الوصول والعمل في أراضيهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية، ما يزيد من معاناة المواطنين والمزارعين في بيت أمر.

مدينة الخليل ظهر افطيمة الضفة الغربية

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