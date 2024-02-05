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BBC

زيلينسكي يؤكد اعتزامه تغيير القيادات السياسية والعسكرية بأوكرانيا

03:47 م الإثنين 05 فبراير 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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روما - (د ب أ)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، اعتزامه تغيير القيادات السياسية والعسكرية في بلاده.

وقال زيلينسكي لمحطة "راي" العامة الإيطالية مساء أمس الأحد، في أعقاب ما تردد من تقارير بشأن احتمال إقالة القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوزني، إن "إعادة الضبط، والبداية الجديدة، ضروريان بكل تأكيد".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن ذلك يعني "استبدال عدد من الشخصيات القيادية في الدولة، وليس فقط في قطاع واحد مثل الجيش".

يشار إلى أن زالوزني صار القائد العام للجيش الأوكراني قبل أشهر قليلة من الغزو الروسي في فبراير 2022. ومنعت القوات الأوكرانية تحت قيادته، غزوا كاملا، كما استعادت بعض الأراضي المحتلة في وقت لاحق.

فولوديمير زيلينسكي تغيير القيادات السياسية والعسكرية أوكرانيا

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