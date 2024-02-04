إعلان

BBC

بايدن للكونجرس: إذا لزم الأمر سأوجه بتنفيذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني

09:33 م الأحد 04 فبراير 2024

جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى مجلس النواب "الكونجرس"، اليوم الأحد، إن الضربات في سوريا والعراق استهدفت مقارا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له.

وأكد بايدن في رسالته للكونجرس، أنه إذا لزم الأمر فإنه سيوجه بتنفيذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني والأفراد والمرافق التابعة له.

وأوضح بايدن أن الضربات الأمريكية في سوريا والعراق نفذت بطريقة تَحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وكانت الولايات المتحدة شنت غارات جوية على 85 هدفا في 7 مواقع تابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا؛ ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة "البرج 22" في الأردن.

جو بايدن الرئيس الأمريكي بايدن مجلس النواب الأمريكي الحرس الثوري الإيراني الضربات الأمريكية في سوريا والعراق الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. الداخلية تكشف حقيقة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين
رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا
عاجل - "-19".. الدولار يواصل التراجع الحاد أمام الجنيه في السوق الموازية
* فقدت 550 جنيها في 3 أيام.. كيف تحرك سوق الذهب بمصر بعد تراجع أسعاره؟
* شعبة الدواجن: زيادة جديدة بسعر الكيلو.. وكرتونة البيض تصل إلى 160 جنيها
* أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم