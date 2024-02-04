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BBC

الاحتلال يزعم حسم السيطرة على خان يونس خلال أسبوع

09:19 م الأحد 04 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن استكمال السيطرة على خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أسبوعاً.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، انسحاب اللواء 55 مظليين في قوات الاحتياط من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن اللواء 55 أكمل مهامه في المنطقة وتم تبديله بوحدات أخرى.

كما سبق وأن قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن خان يونس تشكل عاصمة لحماس في جنوب قطاع غزة.

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