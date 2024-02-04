متأثرا بإصابته في هجوم أمريكي.... مقتل آمر كتيبة الدروع الثالثة بالحشد الشعبي العراقي

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بمقتل آمر كتيبة الدروع الثالثة في الحشد الشعبي العراقي؛ متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الضربات الأمريكية على مواقع عراقية، وفق ما نقلته "سكاي نيوز".

وكانت القيادة المركزية "السنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت تنفيذ غارات جوية على عدة مواقع لفصائل موالية للحرس الثوري الإيراني في كل من العراق وسوريا.

وأشارت القيادة المركزية إلى أنها ضربت 85 هدفا بينها مراكز تحكم وقيادة واستخبارات بالإضافة إلى مخازن للصواريخ والمسيّرات.