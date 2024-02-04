إعلان

BBC

متأثرا بإصابته في هجوم أمريكي.... مقتل آمر كتيبة الدروع الثالثة بالحشد الشعبي العراقي

07:42 م الأحد 04 فبراير 2024

الحشد الشعبي العراقي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بمقتل آمر كتيبة الدروع الثالثة في الحشد الشعبي العراقي؛ متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الضربات الأمريكية على مواقع عراقية، وفق ما نقلته "سكاي نيوز".
وكانت القيادة المركزية "السنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت تنفيذ غارات جوية على عدة مواقع لفصائل موالية للحرس الثوري الإيراني في كل من العراق وسوريا.
وأشارت القيادة المركزية إلى أنها ضربت 85 هدفا بينها مراكز تحكم وقيادة واستخبارات بالإضافة إلى مخازن للصواريخ والمسيّرات.

الحشد الشعبي العراقي كتيبة الدروع الهجمات الأمريكية العراق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو| مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها المقاومة نحو مواقع عسكرية إسرائيلية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. الداخلية تكشف حقيقة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين
رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا
عاجل - "-19".. الدولار يواصل التراجع الحاد أمام الجنيه في السوق الموازية
* فقدت 550 جنيها في 3 أيام.. كيف تحرك سوق الذهب بمصر بعد تراجع أسعاره؟
* شعبة الدواجن: زيادة جديدة بسعر الكيلو.. وكرتونة البيض تصل إلى 160 جنيها
* أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم