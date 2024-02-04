الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفا و365 شهيدًا

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفا و365 شهيدًا و66 ألفا و630 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهداء و 178 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 121 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".