قطر تحذر من التداعيات الكارثية لوقف تمويل الأونروا

مصراوي

قالت الخارجية القطرية، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة استمرار دخول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق غزة.

وأضافت الخارجية، أن رئيس الوزراء حذر خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لوقف تمويل الأونروا، موضحة أن رئيس الوزراء دعا إلى الفصل بين الأونروا كمؤسسة أممية وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها.

كان كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة الأونروا، قال إن قرار تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف الناطق باسم وكالة الأونروا، إذا استمرت الفجوة التمويلية فقد تضطر الأونروا لتعليق عملياتها في غزة ومناطق أخرى، موضحا أنه يتم التواصل حاليا مع الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا لإعادة النظر في قرارها.

وتابع كاظم أبو خلف، أنه في حالة استمرار تعليق الدعم للأونروا فسوف تكون النتائج كارثية وغزة المتضرر الأكبر، مشيرا إلى أننا نأمل في تدخل الدول العربية لإنقاذ الموقف وهذا ليس الوقت لإضعاف وكالة الأونروا قائلا: "لا يوجد لدينا أي احتياطات مالية وما لم يحدث تدخل سريع فسوف ندخل النفق المظلم".

وأكمل الناطق باسم وكالة الأونروا، أن التحقيقات بدأت بالفعل بخصوص الاتهامات الموجهة للأونروا.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول مثل أعلنوا وقف تمويل الوكالة، بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.