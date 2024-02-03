"المنطقة لن تشهد استقرارًا".. حماس تدين الضربات الأمريكية على العراق وسوريا

القاهرة- مصراوي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الهجوم الأمريكي على الأراضي السورية والعراقية أمس الجمعة، والذي تسبب في سقوط عدد من الضحايا.

وقالت الحركة في بيان لها السبت: " ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي على كل من العراق وسوريا، ونعتبره تصعيداً خطيراً، وتعدياً على سيادة البلدين العربيين، وتهديداً لأمنهما واستقرار المنطقة، خدمةً لأجندة الاحتلال التوسّعية والتغطية على جرائمه المروّعة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابعت الحركة: "تتحمل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا، والذي يصب الزيت على النار، ونؤكّد أن المنطقة لن تشهد استقراراً أو سلاماً إلا بوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة".

وأكدت الحركة : " على واشنطن مراجعة سياساتها العدوانية، واحترامها لسيادة الدول ومصالح الشعوب العربية، التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له شعبنا من جرائم إبادة تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة، ضربات جوية عنيفة على مناطق في سوريا والعراق واليمن، انتقامًأ للهجوم الذي ضرب قاعدة أمريكية في الأردن في الثامن والعشرين من يناير، وتسبب في مقتل 4 جنود.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربات الجوية تسببت بمقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل من الفصائل المسلحة من جنسيات مختلفة، أغلبهم من العناصر الموالية لإيران.