بريطانيا تقترح إرسال قوة تابعة لحلف الناتو إلى أوكرانيا

مصراوي

اقترحت بريطانيا على حلفائها في حلف شمال الأطلسي النظر في إرسال قوة تابعة لها للحلف إلى أوكرانيا، بحسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر مطلع.

وبحسب المصدر، فإنه على خلفية التطورات غير المواتية لكييف في مسرح العمليات العسكرية، دعت بريطانيا حلفاءها في الناتو إلى النظر في إرسال قوة استكشافية تابعة للحلف إلى أوكرانيا.

وتابع المصدر أنه سيتم إنشاء منطقة حظر طيران فوق المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف، وزيادة إمدادات الأسلحة والمعدات إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

كما أوضح المصدر ذاته أن لندن تدرك في نفس الوقت أن غالبية الدول الأعضاء في الكتلة من غير المرجح الآن أن تدعم مثل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الجانب البريطاني يتوقع أنه مع الإضعاف الكبير للقوات الأوكرانية والتقدم الناجح للجيش الروسي في عمق أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة، سيوافق الحلفاء على المبادرة.

بينما تقترح بريطانيا نقل قوات كبيرة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ذات قدرة عالية على المناورة سرا إلى أوكرانيا من المناطق الحدودية في رومانيا وبولندا للسيطرة على الخطوط الدفاعية على طول الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.

ولفت المصدر إنه "غير مستبعد أيضا توجيه ضربة وقائية لبريدنيستروفيه من قبل القوات المسلحة لمولدوفا ورومانيا"، موضحًا أن "منشآت البنية التحتية الاستراتيجية في المناطق الشمالية من روسيا قد تتعرض للهجوم في نفس الوقت".

وأشار إلى أنه: "بعد ذلك، ستنشئ قوات الناتو "منطقة عازلة" داخل المواقع التي تتم السيطرة عليها، بما في ذلك الحدود مع بيلاروس والأراضي المحيطة بكييف، ونتيجة لذلك، يعتقد البريطانيون، أنه سيتم تقويض القدرات الهجومية لروسيا، وسوف تضطر موسكو إلى التفاوض".