إسرائيل ترد بغارات جوية على هجمات نفذها حزب الله

تل أبيب - (د ب أ)

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات اليوم الخميس، على معاقل حزب الله الموالي لإيران في سلسلة من القرى اللبنانية، مما أسفر عن أضرار وإصابات.

وجاء ذلك عقب إعلان مجاهدي المقاومة الإسلامية اليوم الخميس، باستهداف "موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .

واستهدف الانتقام الإسرائيلي مشارف بيت ليف وراميا.

وبحسب مصادر الأمن اللبنانية، أصيب 14 شخصا في هجمات إسرائيلية على بلدة صديقين بعد منتصف الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الحربية ضربت عددا من "الأهداف الإرهابية التابعة لحزب الله في منطقة جبل بلاط بما في ذلك مواقع إطلاق وموقع عسكري كان يعمل منه الإرهابيون".

وأضاف الجيش أنه جرى تحديد عدد من عمليات الإطلاق التي عبرت من لبنان باتجاه أدميت وشلومي في شمال إسرائيل اليوم الخميس.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏