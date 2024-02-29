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BBC

البيت الأبيض: نبحث في تقارير عن مقتل سكان بغزة خلال انتظار المساعدات الإنسانية

04:40 م الخميس 29 فبراير 2024

قصف غزة

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مصراوي

قال متحدث بالبيت الأبيض لوكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تبحث في تقارير عن مقتل سكان بغزة خلال انتظار المساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية الذي وردت تقارير عنه في غزة حادث خطير.

سبق وأن أعرب الاتحاد الدولي للجمعيات الخيرية "أوكسفام" في بيان، اليوم الخميس، عن شعوره بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد أشخاص في غزة أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية.

وأكد أوكسفام أن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين بعد تجويعهم انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية، موضحا أن خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد، موضحا أن غالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، قوله إنه ثبت اليوم أن نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة يعرض جنود جيش الاحتلال للخطر.

وأشار بن غفير إلى أنه "علينا دعم مقاتلينا الأبطال العاملين في غزة وتصرفهم الممتاز ضد حشد من الغوغاء حاولوا إيذاءهم".

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