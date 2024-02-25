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BBC

خلال إعلانه إحصائيات قتلى جيشه.. زيلينسكي يكشف عن خطة هجوم مضاد جديدة

07:12 م الأحد 25 فبراير 2024

فلاديمير زيلينسكي

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مصراوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاطبا الغرب، اليوم الأحد، إن "الانتصار على روسيا يعتمد عليكم"، مشيرا إلى أن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب حتى الآن.

وأكد زيلينسكي كذلك أن عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا جراء الحرب الروسية حتى الآن.

وكشف زيلينسكي عن "خطة هجوم مضاد جديدة" ضد روسيا، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني استلم 300 ألف قذيفة من أصل مليون وعد بها الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني أحيا، أمس السبت، الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية على بلاده في 24 فبراير عام 2022، قائلا :"كل شخص سوي يريد أن تنتهي الحرب، لكنه لن يسمح بزوال أوكرانيا".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الحرب الروسية الاتحاد الأوروبي أوكرانيا

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