صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 29 ألف شخص

(مصراوي)



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 29 ألفا و692 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأضافت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 69 ألفا و879 مصابًا وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وقالت وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة استشهد على إثرها 86 شهيدًا وأصيب 131 مصابا.