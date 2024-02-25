جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في قطاع غزة إلى 239

غزة - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى، بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، في أواخر أكتوبر الماضي ضد حركة "حماس" إلى 239 قتيلاً، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الجندي يدعى ناريا بيليت، من وحدة الاستطلاع، التابعة للواء جفعاتي، من قرية "شافي شومرون" في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط وجنديان من لواء جفعاتي، بإصابات خطيرة، في المعركة في جنوب قطاع غزة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس ، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع،بحسب القادة الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 قتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها وصل نسخة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل استهداف المنازل المدنية في قطاع غزة لليوم 141 على التوالي مما ساهم في زيادة عدد "الضحايا المدنيين".

وبسبب الارتفاع الكبير بالضحايا في غزة، حذرت وزارة الصحة من تدهور القطاع الطبي في ظل نقص الموارد الطبية في الجيب الساحلي.