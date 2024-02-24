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BBC

دعمًا لأوكرانيا.. حشود تتجمع في بريطانيا لإحياء الذكرى الثانية للحرب

09:49 م السبت 24 فبراير 2024

حشود تتجمع في بريطانيا لإحياء الذكرى الثانية للحرب

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لندن - (د ب أ)

تجمعت حشود في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة لإظهار الدعم لأوكرانيا وإحياء ذكرى ضحايا الحرب في الذكرى الثانية من بدئها في 24 فبراير 2022 .

وبدأت مراسم التأبين، اليوم السبت، في لندن بقداس يجمع مختلف الطوائف في الكاتدرائية الكاثوليكية الأوكرانية في مايرفير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وفي تلك الأثناء، حضر قادة سياسيون ودينيون في اسكتلندا قداسا في قلعة أدنبرة بمناسبة الذكرى الثانية لنشوب الحرب.

وقال الأسقف الأوكراني الكاثوليكي البارز بالمملكة المتحدة كينيث نوفاكوفسكي قبل القداس في لندن إن مواطنيه "مصممون على الفوز في الحرب" ويمرون "بكابوس مستديم منذ سنتين".

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" عن الأسقف قوله إن الذكرى السنوية "حدث مأسوي للغاية" ودعا روسيا إلى دفع تعويضات لأوكرانيا.

وأعقب القداس تجمع في ركن الخطباء في حديقة هايد بارك نظمته روابط من الجالية الأوكرانية ثم تنظيم مسيرة إلى ميدان الطرف الأغر بوسط لندن.

الحرب الأوكرانية روسيا بريطانيا

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