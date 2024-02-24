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BBC

أكسيوس: إدارة بايدن طلبت من إسرائيل عدم استهداف عناصر شرطة حماس بغزة

03:59 م السبت 24 فبراير 2024

جو بايدن

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مصراوي

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف عناصر شرطة حماس في قطاع غزة.

وقال المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين: إن إسرائيل رفضت لأن أحد أهدافها التأكد من أن حماس لم تعد تدير القطاع.

كما نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي، إنه يجب أن يدخل الغذاء إلى غزة وإلا فإننا سنواجه مجاعة وهذا سيلحق أضرارا كبيرة بإسرائيل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29606 شهداء، و69737 مصابًا منذ السابع أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و 123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 141 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

جو بايدن الرئيس الأمريكي إسرائيل حماس قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية طوفان الأقصى

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