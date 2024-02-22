لابيد: حكومة نتنياهو تسببت لنا بأكبر كارثة منذ المحرقة

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسببت لنا في كارثة هي الأكبر منذ المحرقة، مطالبا الوزيرين في مجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت بتركها لرفع الشرعية عنها.

كان موقع "والا" العبري، قال أمس الأربعاء، إن أزمة ثقة حادة نشبت بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي؛ بعد تسريب وثيقة سرية عرضها الوزير في المجلس جادي أيزنكوت، يخطر فيها رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات مهمة منذ 3 أشهر.

وأضاف الموقع العبري، أن أيزنكوت طالب أعضاء مجلس الحرب بالخضوع لجهاز "كشف الكذب"، قائلا: "لنذهب جميعا إلى جهاز كشف الكذب، واقترحوا أي تحقيق تريدونه.. ضابط الأمن بوزارة الدفاع، الشاباك، كل ما تريدونه، وسأخضع للفحص أنا وفريقي أولا".

وأوضح "والا" أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف جالانت ردا على أيزنكوت: "ونحن أيضا نلاحقك بدورنا".

وكشف الموقع العبري، أن أيزنكوت قدم اعتذارا لأعضاء المجلس: "سبق وأن وزعت 4 وثائق وكانت تلك الخامسة، لم تخرج إحداها للعلن، لقد وزعتها على أعضاء المجلس فقط كما تفعلون طوال الوقت، فلماذا تم تسريبها؟".

وأكد الموقع العبري، أنه منذ تسريب رسالة أيزنكوت السرية هذا الأسبوع، شكى الوزراء من أن مجلس الحرب يفقد هيبته وسريته.