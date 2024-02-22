ممثل أيرلندا بمحكمة العدل: إسرائيل دولة محتلة وعليها احترام القانون الدولي

(مصراوي)

قال ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في توسيع المستوطنات عن طريق تدمير وضم الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وأضاف ممثل أيرلندا، أن إسرائيل استخدمت سبلًا مختلفة للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا كل الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع الحالي الذي فرضته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

ودعا ممثل أيرلندا، إلى إزالة العقبات أمام الشعب الفلسطيني من أجل تمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولته كما تضمن له المواثيق الدولية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ملزمة كدولة محتلة إلى احترام القانون الدولي.

واتهم ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل، الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بتشتيت الوجود الفلسطيني وانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

