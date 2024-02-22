فيديو هز لبنان.. كواليس ربط سوري بعامود وتعذيبه في الشارع

كتبت- سلمى سمير:

انتشر في لبنان مقطع فيديو خلال الأيام الماضية يظهر لبنانيون يعاقبون شخصًا سوريًا عن طريق ربطه في عمود، لبيعه لحم الحمير للبنانيين على أنه لحمًا عاديًا. وهو ما أثار ضجة كبيرة في الشارع اللبناني.

وظهر في الفيديو رجلًا ذراعيه مكبلة خلف ظهره وهو مربوط إلى عامود الإنارة بينما يتجمع حوله الناس ويقف إلى جواره رجل ينقر على رأسه بيديه ويضرب به المثل ليكون عبرة لمن حوله، قائلًا إن "أي شخص سيحاول تقليده ويبيع لحم الحمير للسكان سيلقى نفس مصيره، ليشدد أن كونه سوريًا ليست المشكلة فسواء كان سوريًا أم لبنانيًا أم من أي جنسية أخرى فإنه سيلقى نفس المصير"، بينما يردد من حوله أنه كان يبيع لحم الحمير.

اتضح بعد ذلك أن الواقعة بعيدة كل البعد عن لحم الحمير بل ليس لها أي صلة بالحمار من الأساس، وذلك حسبما كشف القضاء اللبناني، الذي تدخل بعد تداول الواقعة بين اللبنانيين بشكل واسع، ليتبين أن الأمر عبارة عن اتفاق بين رجل دين مسيحي وفتاة سورية تُدعى سوسو، طلب منها الرجل أن تتفق مع عدة شبان مسلمين على أن يظهروا في مقاطع فيديو عبر "التيك توك" وهم يعلنون تغيير ديانتهم من الإسلام إلى المسيحية وذلك في مقابل الحصول على 200 دولارًا شهريًا.

ونقلت قناة "العربية" عن أحد الصحفيين، قوله إن رجل الدين المسيحي المقيم في الولايات المتحدة والذي لم تفصح القناة عن اسمه يتبع لمنظمة تبشيرية، مضيفة أن الشبان الذين ظهروا في مقاطع الفيديو سيحصلون فقط على 20 دولارًا.

أما عن ربط السوري في العامود فتقول "العربية" إنه جاء فقط لجذب أكبر عدد من المشاهدين لرؤية الفيديو.