مسؤول فلسطيني: حرب الإبادة في غزة تتم بدعم من الإدارة الأمريكية

رام الله - (د ب أ)

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، "استمرار للتنكر لحقوق شعبنا في التحرر والاستقلال، وعدم احترام إرادة المجتمع الدولي التي تؤكد حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس عن فتوح قوله إن "القرار مخالف للقوانين الدولية وتحدٍ للإرادة الدولية، وفي الوقت نفسه اختبار حقيقي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام، والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية".

ودعا فتوح إلى "رفض إملاءات الاحتلال وقراراته الباطلة والهادفة إلى إنهاء القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في التنكر لحقوق شعبنا ومواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، التي تتم برعاية ودعم من الإدارة الأمريكية".

وطالب المجتمع الدولي بـ "اتخاذ خطوات عملية وجدية في تنفيذ القرارات الدولية التي تدعم حق شعبنا في تقرير مصيره والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وإيقاف المجازر وحرب الإبادة وقتل الأطفال والنساء جوعا وعطشا ومرضا في قطاع غزة المحاصر".