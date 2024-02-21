جانتس: نعمل لضمان وصول أكبر عدد من المصلين إلى المسجد الأقصى في رمضان

مصراوي

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إنه سيتم نقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحركة حماس.

وبالرغم من القرار الذي أصدره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتقييد دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى، يدّعي جانتس أن الاحتلال يعمل من أجل ضمان وصول أكبر عدد من المصلين إلى المسجد في رمضان.

وأشار جانتس إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل القتال في الشمال ضد حزب الله وسيستمر حتى إعادة الأمن للسكان هناك.

وأكد جانتس أن الحرب ضد حماس حرب طويلة وأن عودة الأسرى أولوية بالنسبة لحكومة الاحتلال، مشددا على أن العمليات العسكرية ستستمر في رمضان إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الأسرى.

كذلك أوضح جانتس أن جيش الاحتلال لن يتوانى عن استغلال أي فرصة لاستعادة الأسرى، مشيرا إلى أن هناك محاولات إيجابية للتوصل إلى اتفاق، منوّها إلى أن الجيش سيفعل كل شيء لإعادة الأسرى سواء تم ذلك عبر التوصل لصفقة أو بأي طريقة أخرى.

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن إصرار بلاده على أن تحدد مستقبلها بنفسها، مؤكدا أن أي إملاءات خارجية لن تحقق شيئا.

ولفت جانتس إلى ضرورة تعديل إجراءات التجنيد العسكري بحيث تساهم فيه كل شرائح المجتمع الإسرائيلي.