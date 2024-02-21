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BBC

"أسف خليجي" إزاء فشل مجلس الأمن في التصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة

10:21 ص الأربعاء 21 فبراير 2024

مجلس التعاون الخليجي

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الرياض - (د ب أ)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن أسفها من فشل مجلس الأمن في التصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

وأوضحت المتحدثة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في بيان الليلة الماضية، أن "دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها لعدم اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة العربية، ويؤيده الأغلبية من أعضاء المجلس، كونه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانوني الدولي الإنساني"، بحسب الصحف السعودية اليوم الأربعاء.

وقالت إن "دولنا ستستمر في جهودها في العمل مع الشركاء لضمان الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين".

مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة حماية المدنيين

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