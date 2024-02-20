الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 10 طائرات بدون طيار قبالة سواحل اليمن

بي بي سي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قواتها والقوات المتحالفة معها أسقطت 10 طائرات دون طيار قبالة سواحل اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن قوات التحالف أسقطت طائرات دون طيار ذات قدرات هجومية، في مياه البحر الأحمر وخليج عدن في عملية استمرّت أربع ساعات.

كما أسقطت مدمرة أمريكية صاروخًا من طراز كروز مضاد للسفن كان "متجهاً نحوها" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بحسب القيادة العسكرية الأمريكية.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الفرنسية، الثلاثاء، إن البحرية الفرنسية دمرت طائرتين بدون طيار فوق البحر الأحمر خلال الليل، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانتا ضمن الطائرات التي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاطها.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثي يوم الثلاثاء أنها استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب بالإضافة إلى مواقع في إيلات جنوبي إسرائيل.

وأضاف المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أنهم أطلقوا عدة صواريخ استهدفت سفينة الشحن الإسرائيلية إم.إس. سيلفر في خليج عدن.