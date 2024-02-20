الأمم المتحدة تعلق تسليم المساعدة الغذائية شمالي غزة بسبب "العنف"

بي بي سي

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، تعليقا جديدا لتوزيع المساعدات شمالي قطاع غزة الذي يعاني "الفوضى والعنف".

وسبق لبرنامج الأغذية العالمي أن أوقف قبل 3 أسابيع إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة الذي يشهد حربا مستمرة منذ أربعة أشهر بعد ضربة إسرائيلية أصابت شاحنة للبرنامج التابع للأمم المتحدة. وعاود شحناته الأحد لكن منذ ذلك الحين تعرضت شاحناته "للنهب" أو استهدفها قصف في ظل "فوضى شاملة والعنف" وفق ما جاء في بيان.