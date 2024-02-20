تونس تستلم شحنتين بآلاف الأطنان من السكر والقمح لسد النقص بالأسواق

تونس - (د ب أ)

استملت تونس شحنتين محملتين بآلاف الأطنان من السكر الخام والقمح اللين لسد النقص بالأسواق مع تراجع كبير في الإنتاج المحلي.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن باخرتين محملتين بـ 29 ألف و400 طن من السكر الخام و27 ألف و509 طن من القمح اللين وصلتا مساء أمس الاثنين ميناء بنزرت شمال البلاد.

وأفادت الوكالة نقلا عن مسؤول بأن الباخرة المحملة بالسكر الخام قادمة من البرازيل وسيتم توجيه كامل الحمولة إلى مصنع سكر باجة لتكريره، فيما سيتم توجيه حمولة الباخرة المحملة بالقمح اللين لمخازن ديوان الحبوب.

ووصلت قبل أسبوع باخرة محملة بـ12 ألف و800 طن من القمح الصلب لإحدى المؤسسات الخاصة.

وتعمل الحكومة على سد النقص بالسوق لعدة منتجات غذائية مثل البن والأرز والسكر ومنتجات الحبوب، قبل حلول شهر رمضان في مسعى للتحكم في الأسعار ومكافحة المضاربة.

وتراجع إنتاج تونس من الحبوب في 2023 بنحو 60 % عن العام السابق تحت وطأة الجفاف بينما ارتفعت واردات السكر بشكل كبير في 2023 بسبب تراجع الإنتاج بأكبر مصنع حكومي.