اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يسجل نسبة انكماش عالية بسبب حرب غزة

بي بي سي

سجل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي انكماشاً ملموساً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث ألحقت الحرب المستمرة مع حركة حماس خسائر فادحة بالإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وانكمش اقتصاد إسرائيل بمعدل سنوي 19.4% في الربع الأخير - أخر ثلاثة أشهر- من عام 2023.

ويمثل هذا أعمق انخفاض منذ وباء كورونا عام 2020 عندما انخفض الاقتصاد بنسبة 30 تقريباً.

وانخفض الاستهلاك الخاص في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2023 بنسبة 26.9% وانخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 42.4.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 2.3 % في عام 2023 من 2.9 % المتوقعة قبل اندلاع الحرب الحالية.

كما خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو وتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2 % في عامي 2023 و2024 على التوالي.