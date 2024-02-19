الأونروا تحذر من انتشار مرض الكبد الوبائي في غزة

كتبت- ندى محرم:

أعلن المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الاثنين، أن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة تراجعت جراء احتشاد متظاهرين إسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم اعتراضًا على دخول المساعدات لغزة.



وأشار أبو حسنة، إلى انتشار الأمراض في قطاع غزة في ظل انعدام الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع، محذرًا من انهيار كبير سيلحق بالمنظمة في حال عدم اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض.

وأضاف أبو حسنة، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يشهد تفشي للأمراض المعدية، قائلًا إنه يوجد مئات الآلاف من المرضى جراء انتشار الأمراض.



وأفاد أبو حسنة، أن قطاع غزة يشهد عودة لعدة أمراض مثل أمراض الكبد والتهاب السحايا وغيرها جراء اضطرار سكان القطاع لشرب مياه غير صالحة، محذرًا من أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى وقوع "كارثة" في قطاع غزة.