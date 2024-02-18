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BBC

أمبري للأمن البحري: تلقينا تقريرًا عن هجوم على سفينة بريطانية قرب اليمن

11:32 م الأحد 18 فبراير 2024

البحر الأحمر

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مصراوي

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأحد، إن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها نفذت خمس ضربات ضد أهداف ومناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن ضرباتها ضد أهداف شملت لأول مرة غواصة مسيرة بالإضافة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، إلى أنه تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين صوب البحر الأحمر أمس الجمعة.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت على السفينة بولوكس التي ترفع علم بنما، موضحة أن لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

سفينة شحن بريطانية مهاجمة سفينة اليمن البحر الأحمر

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