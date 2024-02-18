فريق قانوني تونسي يتوجه إلى لاهاي استعدادًا لمقاضاة إسرائيل بالجنائية الدولية

تونس - (د ب أ)

توجه فريق قانوني تونسي إلى مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأحد، لإيداع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد اسرائيل ومسؤولين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسيتقدم الفريق القانوني برئاسة عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو بالشكوى يوم 20 من الشهر الجاري، ضد 5 من كبار المسؤولين الإسرائيليين من بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

ويأمل خبراء القانون التونسيون في إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات استدعاء ضد المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم.

وقال المزيو لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة قبل المغادرة اليوم، إن ملف الشكوى يتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة، مضيفا "سنكون جيشا قانونيا لدعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها".

ووفق المزيو، يتضمن ملف الشكوى تقارير دولية صادرة عن الأمم المتحدة وهيئات دولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وفيديوهات وتصريحات موثقة صادرة عن مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.

وأوقع الاجتياح والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي قرابة 29 ألف شهيد، أغلبهم مدنيين من النساء والأطفال.

واندلعت الحرب ردا على هجوم نفذته حركة المقاومة الاسلامية(حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة أوقع قرابة 1200 قتيل وأسر أكثر من 200 أسير.