السفير الأمريكي بإسرائيل: التطرف العنيف لبعض المستوطنين ليس أمرًا جديدًا

مصراوي

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة في مفاوضات صعبة من أجل تحرير أكثر من 200 أسير مازالوا في غزة.

وأشار لو إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوصول لسلام عادل لإسرائيل وكل جيرانها في المنطقة، مؤكدا أن واشنطن تعمل لتفادي اندلاع حرب أخرى في الشمال على الحدود مع لبنان.

وأوضح لو أن البعض يحاول عرقلة السلام في الشرق الأوسط وخاصة وكلاء إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تكثيف العقوبات على النظام الإيراني ولن تسمح لإيران بمواصلة أنشطتها المزعزعة في المنطقة.

وأكد السفير الأمريكي لدى تل أبيب، أن التطرف العنيف لبعض المستوطنين ليس أمرا جديدا، موضحا أن هؤلاء يشكلون أقلية في إسرائيل، مشددا كذلك على أن من صالح إسرائيل والولايات المتحدة عدم توسع الصراع في غزة.

ولفت لو إلى أنه من المهم أن يتواصل طريق التطبيع مع إسرائيل في المنطقة.

وشدد لو على أن الحرب على حزب الله ستكون قاسية على إسرائيل؛ إذ أن حزب الله لديه أسلحة مختلفة وصواريخ دقيقة، منوّها إلى أن واشنطن لا تتردد في الرد على استفزازات وكلاء إيران بشكل يضمن عدم التصعيد وتوسع النزاع.

ونوّه السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى أنه يجب الاعتراف بأن جولة التهدئة الأولى في غزة نجحت بفضل وساطة دولة قطر، مشيرا إلى أن ليس هناك أي مكان يهرب إليه الفلسطينيون ومصر كانت واضحة في عدم قبول لاجئين جدد.