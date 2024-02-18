صحيفة عبرية: بن جفير منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر الماضي

(مصراوي)

منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي قالت إن الأمر تم بموافقة مسؤولون مكتب بن جفير أيضًا.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس فتح تحقيق جنائي بشأن موافقة بن جفير ومعاونيه على منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة.

يأتي هذا تزامنًا مع ارتفاع وتيرة العنف بالضفة الغربية بشكل يومي، وسط هجمات متكررة للمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، مما رفع أعداد الشهداء بشكل غير مسبوق.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية قائلًا، إن الأوضاع في الضفة لا تقل خطورة عما يحدث في غزة.