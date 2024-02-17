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BBC

اتفاق تركي ألماني على ضرورة بذل جهود إضافية لإيصال مساعدات غزة

08:41 م السبت 17 فبراير 2024

وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها التركي

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أنقرة-(د ب أ)

اتفق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن فيدان وبيربوك عقدا لقاء في إطار مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ60 في مدينة ميونخ الألمانية.

وشدد فيدان لنظيرته الألمانية على "ضرورة التحرك الفوري لوقف المجازر المتواصلة في غزة"، مؤكدا أن "استمرار المجازر الإسرائيلية قد يؤدي إلى ردود أفعال مجتمعية في المنطقة".

واتفق الجانبان بحسب المصادر، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، علاوة على مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

كما بحث فيدان وبيربوك العلاقات التركية الألمانية في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فيما شدد فيدان على إيلاء أنقرة أهمية للتعاون مع برلين في مجال الطاقة.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وألمانيا حوالي 50 مليار دولار العام الماضي، ويهدف البلدان إلى زيادة هذا الرقم إلى 60 مليار دولار، وفقا للأناضول.

تركيا ألمانيا هاكان فيدان مساعدات غزة

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