لإحلال السلام في العالم.. آلاف يتظاهرون على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا

آلاف يتظاهرون على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمان

ميونيخ - (د ب أ)

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم السبت، بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمن في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا، وذلك للمطالبة بإحلال السلام في العالم وللاحتجاج على الأوضاع السيئة في مناطق معينة من العالم.

وكانت هناك مسيرة في ساحة "أوديون بلاتس" بعد ظهر اليوم للمطالبة بإحلال السلام في أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من جانب روسيا منذ نحو عامين.

ومن المتوقع أن يلقي عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، كلمة خلال هذه المسيرة.

وكان موكب للمتظاهرين تابع لحركة السلام تحرك في البداية، وبعد ذلك جرى تنظيم مظاهرة أخرى تضم أشخاصا يميلون بشكل أكبر إلى اليمين السياسي وينتمون إلى التيار المؤيد لروسيا.

كما كانت هناك مظاهرة للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بنجلاديش وإثيوبيا. وشارك أكثر من 1000 شخص عند الظهر في مسيرة احتجاجية تناولت بشكل نقدي مؤتمر ميونيخ للأمن وأهدافه.

وكان متظاهرون تجمعوا في قلب مدينة ميونخ قبل الظهر للاحتجاج على نظام الحكم الإسلامي في إيران؛ وقال متحدث باسم الشرطة إن المتظاهرين ساروا بشكل سلمي تماما.

وبدأت بعد الظهر مسيرة احتجاجية إضافية تحت شعار "اصنعوا السلام"، وجاءت هذه المظاهرة بدعوة من مبادرة "ميونخ تنهض"، وتم تنظيم المظاهرة تحت إجراءات أمنية مشددة إذ إن هذه المبادرة محسوبة جزئيا على تيار التفكير الجانبي.