الحوثيون: استهدفنا سفينةِ نفطية بريطانية في البحرِ الأحمرِ

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، استهدافِ سفينةِ نفطية بريطانية في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبير من الصواريخِ البحرية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان صحفي نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم عن استهداف سفينةٍ النفطٍ البريطانية "بولوكس" في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.

وأكد سريع مواصلة العمليات في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.