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"التحالف الدولي" يجري تدريبات عسكرية جديدة بشرق سوريا

12:31 م السبت 17 فبراير 2024

التحالف الدولي يجري تدريبات عسكرية جديدة بشرق سوري

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دمشق- (د ب أ)

أجرت قوات "التحالف الدولي"، صباح اليوم السبت ، تدريبات عسكرية، في منطقة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي شرق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي اليوم: "سمع دوي انفجارات في المنطقة، نتيجة استخدام الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، وذلك لرفع الجاهزية والكفاءة القتالية لقواتها في مواجهة الهجمات، في ظل استمرار الاستهدافات المتبادلة بين التحالف والميليشيات التابعة لإيران داخل الأراضي السورية".

وأشار المرصد إلى "استهداف المجموعات المدعومة من إيران ، يوم الثلاثاء الماضي، حقل العمر النفطي بريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، برشقة صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل".

التحالف الدولي تدريبات عسكرية سوريا

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