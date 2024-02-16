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BBC

الأمم المتحدة: أي هجوم على رفح سيسحق 1.5 مليون فلسطيني

03:27 م الجمعة 16 فبراير 2024

أنطونيو جوتيريش

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مصراوي

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن أي هجوم على رفح سيسحق 1.5 مليون فلسطيني في المنطقة، فإن رفح بصدد الانهيار على الصعيد الإنساني.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن حجم الموت في غزة مفزع جدا، لافتًا إلى أن آلية المساعدة الإنسانية في غزة لم تعد تعمل والمتطوعون يعملون تحت القصف.

وأكد جوتيريش أن الوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات.

وأوضح أنه يجب اتخاذ خطوات للوصول إلى حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة رفح غزة

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