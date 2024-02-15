واشنطن تدين هدم إسرائيل منزل ناشط فلسطيني في القدس الشرقية

واشنطن - (بي بي سي)

هدمت إسرائيل منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في القدس الشرقية المحتلة، بذريعة أنه بني قبل 15 عاما دون ترخيص إسرائيلي، وتلقت عائلة أبو دياب أمراً بهدم المنزل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تدين عملية الهدم وستحثّ إسرائيل على عدم استهداف منازل أخرى.

وقال ميلر عن أبو دياب "بأنه ناشط وقيادي بارز ويحارب إجراءات الهدم، لكنه الآن شرد مع عائلته".

وأوضح أن "أعمال هدم المنازل تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام وأمن دائمين لا يستفيد منهما الفلسطينيون فحسب، بل الإسرائيليون أيضا".

وتابع ميلر إن تلك الإجراءات تضر بمكانة إسرائيل في العالم وتصعب على واشنطن في نهاية المطاف إنجاز ما فيه مصلحة الشعب الإسرائيلي".

وأدى هدم المنزل إلى تشريد عشرة أشخاص على الأقل. ويقع المنزل على بعد 300 متر جنوب المسجد الأقصى.

وبلغ عدد عمليات الهدم في القدس خلال شهر يناير بحسب الإعلام الفلسطيني 22 عملية هدم وتجريف، منها 8 عمليات هدم ذاتي قسري، و12 عملية هدم نفذتها الآليات الإٍسرائيلية، إضافة إلى عمليتي تجريف.

وشملت عمليات الهدم منازل وشققا سكنية ومنشآت تجارية وجدارا استناديا وكراج سيارات ونادي للفروسية في بلدة قلنديا في القدس المحتلة. وخلال عام 2023 بلغ عدد عمليات الهدم التي نفذت ضد مباني فلسطينية في القدس 337 عملية هدم.