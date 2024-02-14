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BBC

البنتاجون: نفذنا ضربة دفاعية ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن

08:04 م الأربعاء 14 فبراير 2024

وثائق البنتاجون المُسربة

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مصراوي

قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، إنها نفذت ضربة دفاعية ضد صاروخ كروز مضاد للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنه تم إطلاق صاروخ بالستي مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن دون إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن القوات الأمريكية البريطانية شنت غارتين على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وكانت وسائل الإعلام الحوثية قالت، أمس الثلاثاء، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارة منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

من جهتها قالت البحرية الأمريكية إنها قامت بتأمين الحماية بنجاح لـ2000 سفينة تجارية في البحر الأحمر.

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