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BBC

هيئة المحامين بتونس تتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الجنائية الدولية

07:05 م الأربعاء 14 فبراير 2024

المحكمة الجنائية الدولية

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تونس-(د ب أ)

أعلنت هيئة المحامين في تونس، اليوم الأربعاء، أنها ستودع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو بأنه سيودع الشكوى مع أعضاء اللجنة القانونية للهيئة، في مقر المحكمة بلاهاي يوم 20 فبراير الجاري.

وشهدت العاصمة، أمس الأول الاثنين، احتجاجا ضد القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 28 ألف شهيد أغلبهم من المدنيين والنساء والأطفال.

كما حذرت الاحتجاجات من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح.

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