البحرية الألمانية: الفرقاطة "هيسن" جاهزة لمهمة عسكرية طويلة بالبحر الأحمر

برلين - (د ب أ)

يعتقد رئيس العمليات البحرية الألمانية، يان كريستيان كاك، أن الفرقاطة "هيسن" جاهزة بصورة مثالية للمشاركة في المهمة العسكرية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وأوضح كاك فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فى برلين، أنه قد تم إحضار أنظمة أسلحة إضافية على متن السفينة المصممة خصيصا لمثل هذه المهام.

وقال إن "كل ما يهددنا خطير. لن نلجأ أبدا إلى الشعور بالتفوق، ولكننا مستعدون جيدا للتعامل مع التهديدات".

وكانت السفينة "هيسن"، التي يبلغ طولها 143 مترا، أبحرت من فيلهلمسهافن على ساحل بحر الشمال، إلى البحر الأحمر، صباح يوم الخميس الماضي.

وتشمل المهمة العسكرية، التي تحمل اسم عملية "أسبايدس"، نشر سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا، لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة به.

وذكر كاك، أنه من الممكن - من حيث المبدأ - حماية ممرات الشحن المدني بالسفن الحربية، أو مرافقة سفن الشحن في قافلة مغلقة. ومع ذلك، لا يزال التخطيط التشغيلي قيد التنفيذ حاليا.